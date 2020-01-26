Фильм дня: «Револьвер»

Главный герой фильма Джейк семь лет назад влип
в неприятную историю. Город был помешан на нелегальных азартных
играх, организованных преступным боссом Мака. Однажды накануне большой игры
Мака потерял своего парня, и Джейку Грину предложили пойти на замену.
Под давлением Грин согласился и выиграл за карточным столом.
С этого начинается запутанная игра Грина с мафией и самим собой.
Сюжет фильма достаточно сумбурный, и случайному зрителю он
покажется сложным, но главное достоинства «Револьвера» вовсе не в этом. Картина
буквально напичкана философией и мотивирующими цитатами о том, как важно
победить самого себя, и как вести игру с врагами.
Главную роль в «Револьвере» исполнил Джейсон Стэйтем, но,
подмечая и без того некую одурманивающую атмосферу фильма, стоит отметить, что
очень узнаваемого актера здесь можно распознать не так быстро. Так хорошо он вжился
в образ депрессивного гения.
Безусловно, творение Ричи и Бессона не сможет осилить
неподготовленный зритель, но тот, кто посмотрит картину, получит ценную награду
— невероятные эмоции и опыт, который пережил герой в борьбе со своими страхами.