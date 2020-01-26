Фильм дня: «Револьвер»

Совместная работа режиссеров Гая Ричи и Люка Бессона полна философии о игре с самим собой, как самым важным соперником.

Главный герой фильма Джейк семь лет назад влип в неприятную историю. Город был помешан на нелегальных азартных играх, организованных преступным боссом Мака. Однажды накануне большой игры Мака потерял своего парня, и Джейку Грину предложили пойти на замену.



Под давлением Грин согласился и выиграл за карточным столом. С этого начинается запутанная игра Грина с мафией и самим собой.

Сюжет фильма достаточно сумбурный, и случайному зрителю он покажется сложным, но главное достоинства «Револьвера» вовсе не в этом. Картина буквально напичкана философией и мотивирующими цитатами о том, как важно победить самого себя, и как вести игру с врагами.

Главную роль в «Револьвере» исполнил Джейсон Стэйтем, но, подмечая и без того некую одурманивающую атмосферу фильма, стоит отметить, что очень узнаваемого актера здесь можно распознать не так быстро. Так хорошо он вжился в образ депрессивного гения.

Безусловно, творение Ричи и Бессона не сможет осилить неподготовленный зритель, но тот, кто посмотрит картину, получит ценную награду — невероятные эмоции и опыт, который пережил герой в борьбе со своими страхами.