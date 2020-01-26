НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Револьвер»

Источник:
Sibnet.ru
81 0
Совместная работа режиссеров Гая Ричи и Люка Бессона полна философии о игре с самим собой, как самым важным соперником.

Главный герой фильма Джейк семь лет назад влип в неприятную историю. Город был помешан на нелегальных азартных играх, организованных преступным боссом Мака. Однажды накануне большой игры Мака потерял своего парня, и Джейку Грину предложили пойти на замену.

Под давлением Грин согласился и выиграл за карточным столом. С этого начинается запутанная игра Грина с мафией и самим собой.

Сюжет фильма достаточно сумбурный, и случайному зрителю он покажется сложным, но главное достоинства «Револьвера» вовсе не в этом. Картина буквально напичкана философией и мотивирующими цитатами о том, как важно победить самого себя, и как вести игру с врагами.

Главную роль в «Револьвере» исполнил Джейсон Стэйтем, но, подмечая и без того некую одурманивающую атмосферу фильма, стоит отметить, что очень узнаваемого актера здесь можно распознать не так быстро. Так хорошо он вжился в образ депрессивного гения.

Безусловно, творение Ричи и Бессона не сможет осилить неподготовленный зритель, но тот, кто посмотрит картину, получит ценную награду — невероятные эмоции и опыт, который пережил герой в борьбе со своими страхами.



Еще по теме
Образы Александра Петрова: от полицейского до убийцы
Фильм дня: «Иллюзия обмана»
«Плохие парни навсегда»: черные копы на тропе войны
Выбор главного героя приквела «Голодных игр» разозлил фанатов
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Минобороны подтвердило перехват США российской колонны в Сирии
•
Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»
•
Китайская армия в костюмах биозащиты блокировала Ухань
•
Православная церковь объяснила необходимость золотых куполов
Как это работает
•
Спящая ледышка: куда зимой исчезают лягушки?
•
Киберпонедельник: когда пройдет первая распродажа 2020 года?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Российский губернатор зачитал рэп
Сибирь 25.01.2020 15:26
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт
Сибирь 25.01.2020 14:07
Китайца в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сибирь 25.01.2020 13:35
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
Сибирь 25.01.2020 12:04
Самое популярное
Определен источник нового коронавируса из Китая
9482
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
8873
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
6526
США предрекли исчезновение подводного флота России
3323
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Минобороны подтвердило перехват США российской колонны в Сирии
•
Польша захотела денег от России за «исторический ущерб»
•
Китайская армия в костюмах биозащиты блокировала Ухань
•
Православная церковь объяснила необходимость золотых куполов
Подробности
•
World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Сибирь
•
Российский губернатор зачитал рэп
•
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт
•
Китайца в Иркутске госпитализировали с подозрением на коронавирус
•
«СКИФ»: зачем России самый мощный в мире синхротрон
•
Родители школьника-должника Сбербанка обжаловали решение суда
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдума приняла в первом чтении поправки к Конституции
54
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
48
Рейтинг доверия Путину показал максимум
46
Российские радары засекли «невидимые» F-35
45
Путин предупредил об опасности двоевластия в России
43
Топ комментариев

Лама сибирь

где 25 миллионов новых рабочих мест ? где выполнения майских указов ? видимо не только выступление повлияла...

Иркут 69

Опять новая методика ВЦИОМ..? 😀

лачинов

Думаю это временно. Пока народ не сообразит, что особых перемен то и не предвидится. От того, что озвучены...

zotamok

Как где вон посмотри, кругом одни узбеки, киргизы, китайцы, таджики, грузины, армяне можно продолжать...

Lava Lava

Цирк)Открываем официальный сайт ВЦИОМ и смотрим таблицу Динамика доверия политикам 2019 год и видим...