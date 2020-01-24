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Профсоюзы заявили о массовом увольнении на руднике РУСАЛА в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

На филиале рудника «Черемшанский» в Бурятии акционерного общества «Кремний», принадлежащего РУСАЛу, сокращают более 150 работников. Причина — уменьшение объемов производства кремния из-за дешевого китайского аналога, сообщила пресс-служба республиканского объединения организаций профсоюзов.

Первые сокращения 30-и человек должны пройти 30 января, до 31 марта произойдет вторая волна сокращений — 133 сотрудника. Все работники являются высококвалифицированными специалистами: машинисты экскаваторов, водители БелАЗов, электрогазосварщики, дробильщики, менеджеры, мастера, маркшейдеры.

«Наше предприятие в Прибайкальском районе является вторым по значимости по пополнению налогов в бюджет района после Байкальской лесной кампании. Многие работники уже много лет трудятся у нас, у них за плечами семьи, дети. Была стабильность, зарплата была достойная, выплачивалась вовремя и без задержек, условия труда хорошие. И вот теперь люди попадают под сокращение», — прокомментировал председатель первичной профсоюзной организации горно-металлургического профсоюза России «Рудник Черемшанский» Виталий Курило.

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Причины сокращения, по словам Курило, объективные. ЗАО СУАЛ Кремний, принадлежащий РУСАЛ, является одним из двух заводов в России, который поставляет кристаллизованный кремний высокого качества. Но в условиях конкуренции с китайским аналогом, который хотя и хуже по качеству, но дешевле, компания столкнулась с малой востребованностью своей продукции.

Из-за этого существенно снизились объемы производства, и руководство предприятия приняло решение о сокращении сотрудников. Центр занятости населения района уведомлен об этом. Сам рудник по возможности предлагает работникам другие места, соответствующие их квалификации или по нижеоплачиваемой должности, заверил председатель профсоюзной организации.

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