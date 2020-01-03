Пенсии, отпуска и книжки: как в 2020 году меняется сфера труда

Ряд изменений, о которых нужно знать трудящимся, произойдет в 2020 году. Поправки в трудовое законодательство касаются расчета отпускных, самозанятости и выхода на пенсию, а также перевод трудовых книжек в цифру.

Изменятся сроки выплаты отпускных

Минтруд России опубликовал поправки в Трудовой кодекс (ТК РФ), которые внесли ясность в начисление отпускных. Раньше часть 9 статьи 136 ТК РФ оговаривала, что работнику необходимо выплатить отпускные не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Однако не оговаривалось, каких именно дня — календарных или рабочих.

Вносимые поправки четко регламентируют — «рабочих дня». Например, если сотрудник собрался в очередной отпуск с понедельника, то отпускные он должен получить не позднее, чем за три рабочих дня, то есть в среду, предшествующую первому дню отпуска.

Если работнику понадобилось срочно уйти во внеплановый отпуск, то схема будет несколько иной. Например, человек написал в понедельник заявление о том, что хочет уйти во внеплановый отпуск во вторник и согласовал его с руководством. В этом случае бухгалтер обязан выплатить сотруднику отпускные в течение трех рабочих дней после того, как получено заявление.

Электронные трудовые книжки

Переход на электронный трудовые книжки запланирован на 2021 год, однако подготовиться к нему нужно уже в 2020 году: в ТК РФ появится новая статья — 66.1 «Сведения о трудовой деятельности работника».

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При этом, даже с 2021 года никто не будет требовать ни от работника ни от работодателя обязательного перехода на цифру. Этот выбор остается за сотрудником: он должен написать заявление о переходе на цифровую книжку на имя руководства предприятия и/или на имя руководителя профильного отдела.

Заявление нужно подать до 31 декабря 2021 года. В противном случае работодатель будет вести трудовую книжку сотрудника в бумажном виде. Впрочем, приверженцы консервативного подхода также должны будут письменно известить работодателя, что их трудовая книжка должна остаться в бумажном виде.

Тем, кто придет на свое первое в жизни место работы после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформлять уже не будут — в этом случае документы будут исключительно электронными.

Самозанятость расширит границы

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет географию по сбору налога на профессиональный доход (НПД) на 23 региона страны. Это так называемый налог для самозанятых.

Согласно закону, стать самозанятыми могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Но в последнем случае у работодателя не должно быть наемных работников. Доход, с которого платятся налоги, не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч в месяц.

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Если специалист предоставляет услуги няни, репетитора, повара, фотографа, дизайнера, строителя и прочее, он может зарегистрироваться как самозанятый. Если это нотариус, адвокат, арбитражный управляющий и медиатор, то не может. Их деятельность регулируют другие законы.

Военнослужащие и полицейские также не могут стать самозанятыми, просто потому, что закон запрещает вести им предпринимательскую деятельность. Сотрудник МВД не может работать в свободное время поваром и получать за это деньги. Но если чиновник или полицейских будут сдавать в аренду жилье, то закон не станет запрещать им платить налоги как самозанятым.

Также специальный налоговый режим не будет действовать, если человек продает алкоголь, табак или бензин, перепродает товары, добывает товары, работает курьером по найму.

Существует два вида налогов для самозанятых:



4% будут платить люди, оказывающие услуги или продающие товары физическим лицам;

6% будут платить люди, оказывающие услуги или продающие товары ИП или юридическим лицам.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно на сайте «Мой налог» или с помощью мобильного приложения. В 2019 году такой налоговый режим уже действовал в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

В 2020 году самозанятыми смогут стать жители в Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и в Башкортостане.

Новый налоговый режим будет выгоден в первую очередь для начинающих индивидуальных предпринимателей, у которых пока нет наемных работников. Они смогут работать без тяжелой налоговой нагрузки.

Кто уйдет на пенсию?

В 2020 году мужчины в последний раз выйдут на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Согласно пенсионной реформе, женщины, родившиеся в первом полугодии 1964 года, получили право выхода на заслуженный отдых во втором полугодии 2019 года в возрасте 55 лет и 6 месяцев. Женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года, уйдут на заслуженный отдых в первом полугодии 2020 года — также в возрасте 55 лет и 6 месяцев.

Мужчины 1959 года рождения с датой рождения в первом полугодии вышли на пенсию во втором полугодии 2019 года в возрасте 60 лет и 6 месяцев. А мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года, соответственно, получат право выхода на пенсию в первом полугодии 2020 года.

Но мужчины 1960-го и женщины 1965 годов рождения смогут выйти на пенсию только во второй половине 2021 года или в первой половине 2022 года и уже в возрасте 61,5 и 56,5 лет соответственно.