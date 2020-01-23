Путин рассказал израильтянам про погибшего брата

Трагедия блокады Ленинграда «не пустой звук» для Владимира Путина, заявил сам президент на церемонии открытия памятника «Свеча памяти» в Израиле. Глава государства признался, что в годы блокады погиб его брат.

«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — сказал Путин.

Монумент посвящен жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Путин отметил, что «ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники, не могут передать, что тогда действительно вынесли люди».

В финале своего выступления российский президент поблагодарил за открытие памятник, а также подчеркнул, что о блокаде Ленинграда и самоотверженности его защитников знает весь мир.