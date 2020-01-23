Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России

Китайский вирус не подтвердился у одного из пассажиров, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус. Анализы второго будут готовы утром в четверг.

Вирус не подтвердился у гражданина Китая, который прилетел в Санкт-Петербург неделю назад, сообщил городской комитет по здравоохранению. Анализы гражданина России, который днем приземлился в Пулково с температурой, будут готовы через несколько часов.

«Состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести. Жизнеугрожающих симптомов нет», — говорится в сообщении комитета по здравоохранению его на официальной странице «ВКонтакте».

По последним данным Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая, число заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV составляет 571 человек, 90 находятся в тяжелом состоянии. 17 больных скончались, в основном все умершие старше 65 лет.

По одному случаю заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване. Также зарегистрированы по одному случаю в США, Японии, Южной Корее и еще три случая — в Таиланде.