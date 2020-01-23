НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Фото: © U.S. Department of Defense

Китайский вирус не подтвердился у одного из пассажиров, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус. Анализы второго будут готовы утром в четверг.

Вирус не подтвердился у гражданина Китая, который прилетел в Санкт-Петербург неделю назад, сообщил городской  комитет по здравоохранению. Анализы гражданина России, который днем приземлился в Пулково с температурой, будут готовы через несколько часов.

«Состояние обоих пациентов оценивается как средней степени тяжести. Жизнеугрожающих симптомов нет», — говорится в сообщении комитета по здравоохранению его на официальной странице «ВКонтакте».

По последним данным Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая, число заболевших новым типом коронавируса 2019-nCoV составляет 571 человек, 90 находятся в тяжелом состоянии. 17 больных скончались, в основном все умершие старше 65 лет.

По одному случаю заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване. Также зарегистрированы по одному случаю в США, Японии, Южной Корее и еще три случая — в Таиланде.

Тема: Распространение китайского вируса
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
Россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус
Онищенко заявил об угрозе китайского вируса для россиян
Китайский вирус назвали биологической угрозой для России
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал потребительскую корзину россиян
•
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
•
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
•
Россияне выбрали лучшего иностранного политика
Подробности
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Как это работает
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы сфотографировали Туманность Ориона
Сибирь 23.01.2020 10:42
Дмитрий Дюжев приедет на Байкальскую рыбалку
Сибирь 23.01.2020 10:37
Количество снега в городах России измерили гречкой. ВИДЕО
Сибирь 23.01.2020 10:20
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
Сибирь 23.01.2020 10:15
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
35399
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
16396
Сериал «Ученица Мессинга»: мистическая история на реальных событиях
6980
Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»
6409
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин раскритиковал потребительскую корзину россиян
•
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
•
Коронавирус не подтвердился у одного из госпитализированных в России
•
Россияне выбрали лучшего иностранного политика
Подробности
•
Китайская пневмония: чем опасен новый вирус?
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Сибирь
•
Новосибирцы сфотографировали Туманность Ориона
•
Дмитрий Дюжев приедет на Байкальскую рыбалку
•
Количество снега в городах России измерили гречкой. ВИДЕО
•
Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца
•
Поджегший себя возле мэрии житель Приангарья умер в больнице
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
86
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Коллекторам позволят взыскивать долги по ЖКХ
42
Капитализм разочаровал население планеты
38
Российские радары засекли «невидимые» F-35
37
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаСтруктура потребительской корзины должна быть скорректирована, в действующем минимально необходимом...

great_america

Заклевали россиян полностью. Не удивительно что население России сокращается.Похоже это все таки плановое...

Иркут 69

ВИДОМ жжёт.... Лука точно такой же "пророссийский", как и "прозападный" 😀😀А нужно будет, через секунду...

Uynachalnica

А взыскивать долги с тех кто зарплату не платит не судьба? Проще с безответных?

great_america

До сих пор не услышал ни слова о том как они собираются решать поставленные задачи.Судя по всему никто...