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Ростелеком дарит скоростной интернет и игровые бонусы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Портал Sibnet.ru совместно с Ростелеком запустил акцию для геймеров «Вместе играть дешевле», приняв участие в которой любой желающий может получить месяц интернета с тарифным планом «Игровой» бесплатно.

Месяц геймерского тарифа вручается, если одновременно подключаются два человека или уже действующий абонент тарифа «Игровой» подключает друга. В обоих случаях бесплатный месяц получают оба участника.

Для участия достаточно перейти на спецстраницу акции и заполнить формы, в которых указать свои данные и данные друга, после чего дождаться звонка оператора. 

Важно, что количество подключаемых друзей не ограничено – за каждого нового абонента Ростелеком предоставит причитающийся бонус.

Абонентам тарифа «Игровой» от Ростелеком предоставляется интернет со скоростью 200 Мбит/с, доступ к 103 каналам на сервисе Wink, ну и самое интересное для геймеров — это постоянные бонусы в играх компаний партнёров Wargaming (World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes), Innova (Blade&Soul, Lineage2, Point Blank, Aion) и Мейл.ру (Warface, ArcheAge, Crossfire), а также скидки при покупке игр в цифровом магазине.

Акция «Вместе играть дешевле» — для геймеров и тех, кто предпочитает стабильный высокоскоростной интернет. Участвовать могут жители Сибири, Республики Бурятия и Забайкальского края. Для активации тарифа у абонента должна быть техническая возможность, а именно — минимальная скорость передачи данных не ниже 8 мбит/сек.



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saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

great_america

Заклевали россиян полностью. Не удивительно что население России сокращается.Похоже это все таки плановое...

brr7

Непотопляемая голикова))) сейчас ей поручат новую задачу, что бы и там она всё завалила))))

Uynachalnica

А взыскивать долги с тех кто зарплату не платит не судьба? Проще с безответных?