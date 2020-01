Ростелеком дарит скоростной интернет и игровые бонусы

Портал Sibnet.ru совместно с Ростелеком запустил акцию для геймеров «Вместе играть дешевле», приняв участие в которой любой желающий может получить месяц интернета с тарифным планом «Игровой» бесплатно.

Для участия достаточно перейти на и заполнить формы, в которых указать свои данные и данные друга, после чего дождаться звонка оператора. спецстраницу акции и заполнить формы, в которых указать свои данные и данные друга, после чего дождаться звонка оператора.

Важно, что количество подключаемых друзей не ограничено – за каждого нового абонента Ростелеком предоставит причитающийся бонус.

Абонентам тарифа «Игровой» от Ростелеком предоставляется интернет со скоростью 200 Мбит/с, доступ к 103 каналам на сервисе Wink, ну и самое интересное для геймеров — это постоянные бонусы в играх компаний партнёров Wargaming (World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes), Innova (Blade&Soul, Lineage2, Point Blank, Aion) и Мейл.ру (Warface, ArcheAge, Crossfire), а также скидки при покупке игр в цифровом магазине.

Акция «Вместе играть дешевле» — для геймеров и тех, кто предпочитает стабильный высокоскоростной интернет. Участвовать могут жители Сибири, Республики Бурятия и Забайкальского края. Для активации тарифа у абонента должна быть техническая возможность, а именно — минимальная скорость передачи данных не ниже 8 мбит/сек.

Месяц геймерского тарифа вручается, если одновременно подключаются два человека или уже действующий абонент тарифа «Игровой» подключает друга. В обоих случаях бесплатный месяц получают оба участника.