Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»

Игроки Warface при подключении тарифа «Игровой» от Ростелекома получают в постоянное владение крутые пушки, что особенно полезно для начинающих геймеров.

Тариф «Игровой» помимо скорости в 200 мегабит в секунду дает пользователям шутера Warface одну из четырех пушек ежедневно, оружие навсегда за накопленные дни пользования услугой и кредиты — игровую валюту. С начала 2020 года получение бонусов стало вдвойне выгодным — при подключении вместе с другом, оба геймера получают по месяцу интернета с тарифным планом «Игровой» бесплатно.

«Около года пользуюсь тарифом, получил бесплатно более пяти единиц оружия навсегда благодаря "Игровому". На счет поступают также кредиты — валюта, которую можно получить только за настоящие деньги. На них можно купить оружие и коробки удачи за 60 кредитов. Открываешь и с какой-то вероятностью тебе может выпасть оружие навсегда или на время», — поделился с Sibnet.ru опытом пользования геймерского интернета новосибирец Андрей Андреев.

По его мнению, бонусные снайперские винтовки, топоры, пулеметы особенно полезны для новичков и средних игроков — это «хороший буст» (повышение уровня), помогает для прокачки навыков.

Андреев наиграл в Warface более 6 тысяч часов и готовится к ближайшему турниру Warface Challenge Cup. Говорит, что высокая скорость интернета — хорошая помощь в тренировках, единственной проблемой может быть только пинг, так как чемпионаты проходят на московских серверах.

«Мне тяжело играть против московских игроков. У меня задержка в 50 миллисекунд. Стреляю по сопернику, у него не проходит урон, так как сигнал дольше идет до сервера, чем у него», — привел пример Андреев.