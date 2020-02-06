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Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба компании Wargaming

Wargaming вместе с Ростелеком весной 2020 года организуют крупное игровое событие с розыгрышем призов для абонентов тарифного плана «Игровой», сообщил Sibnet.ru глава направления телеком-проектов издательского подразделения Wargaming Алексей Олехнович.

Компания Wargaming создала тариф «Игровой» вместе с провайдером Ростелеком, чтобы обеспечить максимально комфортный доступ к игровым перифериям для более комфортного нахождения в проектах — в первую очередь, World of Tanks, отметил Олехнович.

Всем пользователям тарифного плана предоставляется премиальный аккаунт, эксклюзивная боевая машина 8 уровня — премиальная Т-44-100, дополнительные внутриигровые бонусы — навык «Боевое братство» в экипаже.

«Совместно с нашим партнером мы разрабатываем специальные внутриигровые мероприятия, которые направлены на то, чтобы развлекать нашу аудиторию. Например, акция в игре "Стальной охотник", в которой разыгрывалось 1,5 миллиона рублей между топовыми стримерами World of Tanks. За этим мероприятием в онлайне наблюдало более 80 тысяч человек», — сказал собеседник.

Он сообщил, что этой весной для подписчиков тарифного плана «Игровой» планируется крупное игровой ивент от Wargaming с ценностями внутри игры и денежными призами от партнеров.

Только сейчас! Подключайтесь по акции «Вместе играть дешевле». При одновременном подключении или переходе на тариф «Игровой» двух геймеров оба получают в подарок бесплатный месяц. 
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