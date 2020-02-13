Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет

Если для обычного домашнего интернета достаточно 100 Мбит/с, то геймерам этого мало. Какая скорость интернета обеспечит моментальный отклик, даст возможность максимально насладиться игрой и зачем на тарифе «Игровой» от Ростелекома 200 мегабит в секунду?

Скорость на специальном геймерском интернет-тарифе «Игровой» в два раза превышает стандартную для домашнего интернета — киберспортсменам Ростелеком обещает 200 Мбит/с. Во многих современных играх, особенно если в квартире сетью одновременно пользуются несколько человек, именно эта скорость позволяет сражаться с комфортом.

«В играх очень важны моментальные отклик и реакция на происходящие события, которые визуализируются графически и представляют собой большую суммарную картину. Скорость в 200 мегабит в секунду позволяет очень быстро получить большой объем графической и видеоинформации, это и дает преимущество геймерам, особенно в играх, которые требуют серьезной графики», — прокомментировал доцент кафедры вычислительных систем СибГУТИ, кандидат технических наук Юрий Майданов.

При отсутствии высокой скорости игроки вынуждены снижать качество игр в настройках и наблюдать на экране хуже прорисованную графику, должны смириться с отсутствием определённых спецэффектов, добавил эксперт.







Ростелеком обеспечивает такую скорость благодаря технологии GPON (оптоволоконный канал с пропускной способностью до 1 Гбита в секунду). Однако имеет значение и инфраструктура в квартире, технические параметры которой могут не пропускать 200 и даже 100 Мбит/с. Например, геймер вряд ли получит интернет-преимущество, если используются коммутаторы или несколько роутеров, рассчитанных на скорость до 100 мбит/с.

##Оборудование Что такое пинг и как его проверить?

На скорость влияет и сам компьютер. Хотя сегодня большинство сетевых карт — гигабитные, у кого-то может быть оборудование прошлых поколений. Но если игры со сложной графикой без проблем идут на устройстве, то значит он сможет принять и такую интернет-скорость. В целом на производительность ПК могут влиять множество факторов, в том числе вирусы. И тем, для кого параметр производительности стратегически важен, после подключения скоростного интернета стоит продиагностировать свое устройство.

Не менее принципиальное значение имеет пинг (моментальный отклик, скорость передачи данных). «Чем больше расстояние до сервера, тем пинг будет дольше. Но при равных пингах и большей скорости в единицу времени абонент «Игрового» получит больше графической информации и преимущество в игре даже для удаленных серверов. Событие будет происходить дольше, а ограничение канала влиять на это не будет», — сказал Майданов.

Проблемой пинга занимаются и сами дистрибьюторы игр. Сегодня сервера размещают сразу в нескольких городах, чтобы повысить производительность, отклик для игроков. Ростелеком, в свою очередь, ведет переговоры с поставщиками популярных игр, чтобы наладить прямые каналы, позволяющие получить моментальный отклик.

При этом тариф «Игровой, кроме скорости, дает еще ряд геймерских преимуществ. Для абонентов действуют партнерские программы от Wargaming, 4Game и MY.GAMES. В каждой игре для абонентов Ростелекома есть свои бонусы и подарки.

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