World of Warplanes вооружила геймеров Ростелекома истребителем Як-3Т

Поклонники военно-воздушного экшена World of Warplanes при подключении к тарифу «Игровому» получают от Wargaming уникальные игровые преимущества — премиум аккаунт и эксклюзивный истребитель Як-3Т.

Ростелеком первым среди провайдеров на мировом рынке в 2016 году запустил специальный тарифный план для поклонников онлайн-игр — «Игровой», базовым партнером которого стал Wargaming. Сотрудничество компаний в рамках этого тарифного плана постоянно расширяется.

«В России примерно треть населения регулярно сражается в онлайн-играх. Мы развиваем "Игровой" таким образом, чтобы удовлетворить максимум потребностей игроков с разными интересами и предпочтениями. Быстрее добиваться убедительных побед смогут поклонники отечественных ВВС. Они получили легендарный истребитель Як-3Т, который особо опасен в ближнем бою», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом Ростелекома Диана Самошкина.

В этой игре, как и в других базовых играх Wargaming — World of Tanks и World of Warships, — для абонентов тарифа доступны эксклюзивные преимущества. В первую очередь, это полноценный премиум аккаунт без дополнительной платы. Он обеспечивает дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре.

Уникальные бонусы

При этом Ростелеком позволяет геймерам не задумываться о состоянии связи, критически важной для онлайн-игр. «Игровой» обеспечивает скорость, в два раза превышающую стандартную для подключения домашнего интернета, — 200 мегабит в секунду.

Главное — при подключении к «Игровому» и активации опции «Игры Wargaming» абонент Ростелекома получает в свое распоряжение эксклюзивный премиум истребитель VII уровня — Як-3Т.

Як-3Т развивает скорость до 650 километров в час, обладает высокой маневренностью в горизонтальном вираже и на малых высотах. Самолет оснащен крупнокалиберным вооружением, смертельно опасным в ближнем воздушном бою — одной 37-миллиметровой пушкой НС-37 и двумя две синхронными пушки 20-миллиметровыми пушками Б-20.

Истребитель имеет уникальную камуфлирующую окраску и эмблему войск связи Вооруженных сил СССР. Вместе с самолетом пользователь получает слот в ангаре.

«С гордостью передаем Як-3T любителям яростных воздушных сражений в World of Warplanes. Уверен, им понравится, насколько точно виртуальная машина соответствует техническим характеристикам и боевому духу своего прототипа», — отметил директор проекта World of Warplanes Андрей Жугарь.

Сейчас подключить «Игровой» можно с существенными скидками! При одновременном подключении к тарифу двух геймеров абонентов или приглашении друга действующим абонентом «Игрового» оба получают в подарок бесплатный месяц. Количество подключений друзей и подарков не ограничено. Заполнить заявки для подключения можно на сайте акции «Вместе играть дешевле».