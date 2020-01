Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом

Киберспортивные состязания по самым популярным дисциплинам Dota 2 и World of Tanks ежегодно проходят в рамках «Кубка Ростелекома». Ограничений нет — участвовать может каждый, преодолев предварительный отбор и по результатам отборочных игр попав в гранд-финал.

Регистрация начинается весной, отборочный этап проходит в онлайн-режиме, финальные игры — в очном режиме в Новосибирске. «Отборы проводятся на платформе компании-партнера, а на гранд-финале проводится розыгрыш призов. За первое место — денежные призы, за последующие призовые места — игровая клавиатура и другие аксессуары для геймеров», — сообщил ведущий специалист проектно-продуктового офиса МРФ «Сибирь» Ростелекома Никита Семенов.

Помимо основных дисциплин работают площадки для любителей косплея, любой желающий также может попробовать свои силы в игре Beat Sabe и Mortal Kombat.

Особых условий для регистрации игроков нет, однако специалисты советуют геймерам использовать тариф «Игровой», который дает ряд преимуществ. «По тарифному плану «Игровой» у нас предоставляется максимальная скорость до 200 мегабит в секунду. Также имеются игровые опции на Wargaming, 4Gamе и MY.GAMES. Если переходишь на тарифный план, можно получить бонусы и определенные подарки», — уточнил представитель провайдера.

Фанаты World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes на все время действия тарифного плана получают премиум-аккаунт, обеспечивающий дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в играх.

Спецприз для «танкистов» — эксклюзивный танк Т-44-100 (Р), бесплатно предоставляемый абонентам при первой активации игровой опции. Игроки World of Warships могут получить эсминец, а World of Warplanes — самолет.

Геймеры в Сибири получили уникальную возможность подключаться к «Игровому» на выгодных условиях в рамках акции «Вместе играть дешевле». Условия очень простые — одновременно подключаться должны два абонента, или один действующий приглашать другого. В результате в подарок обоим — месяц бесплатного пользования тарифом. При этом количество подключений друзей и подарков не ограничено. Заполнить заявки для подключения можно на сайте акции.