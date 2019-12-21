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Что такое пинг и как его проверить?

Источник:
Sibnet.ru
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Пинг — консольная утилита операционной системы Windows, которая предназначена для проверки качества передачи данных в интернете. Иногда нужно проверить доступность сетевого ресурса и качество соединения с конкретным сервером, именно для этого применяют программу.

В разговорной речи пингом также называют промежуток времени, за который пакет, отосланный с компьютера пользователя, проходит через Сеть до другого компьютера и обратно. Чем выше пинг, тем больше время ожидания, необходимое для открытия страницы в интернете или действия в онлайн-игре.

Принцип действия

С компьютера пользователя посылается пакет данных на заданный удаленный ПК или сервер. В случае успешного получения пакета он возвращает его обратно. Обычно по команде ping передача пакета происходит четырехкратно. Для диагностики используются специальные ICMP-пакеты, содержащие стандартные данные.

Пинговать некоторые ресурсы может быть весьма полезно даже обычным пользователям. Например, у популярных онлайн-игр обычно есть сразу несколько серверов, доступных для подключения. Геймер может проверить пинг у каждого и найти сервер с минимальной задержкой — на нем игра будет максимально комфортной.

Как выполнить пинг

Нужно нажать на «Пуск», выбрать «Все программы», «Стандартные» и далее «Выполнить». Также можно просто нажать сочетание клавиш Win+R. В результате этих действий должно появиться окно, в котором нужно написать «cmd» и нажать «Enter». После этого на рабочем столе откроется консоль.

Фото: © Sibnet.ru

Запускать ping нужно в открывшейся консоли. Чтобы проверить интернет-соединение в целом, можно использовать известный и надежный сайт — например, yandex.ru. Если выполняется пинг для проверки работы определенного сайта, то вписывается нужный адрес. Кстати, можно сделать пинг к собственному роутеру — для этого необходимо вписать 192.168.1.1.

Фото: © Sibnet.ru

Команда в окне должна выглядеть так: ping yandex.ru (или любой другой адрес, требующий проверки). После ввода нажимаем «Enter», через несколько секунд утилита покажет результат тестирования. Для начала нужно проверить количество потерянных пакетов — в идеале цифра должна равняться нулю.

Какой пинг хороший

  • До 50 мс — отличный пинг
  • От 50 мс до 100 мс — хороший пинг
  • От 100 мс до 300 мс — удовлетворительный пинг
  • Более 300 мс — плохой пинг

При плохом соединении пинг со стандартными настройками может «теряться», показывая 100% потерь. Для правильного измерения в этой ситуации нужно увеличить время существования пакета. Чтобы внести данные в окно, следует добавить ключ «-i» с нужным числом в миллисекундах к названию ресурса (например, ping yandex.ru -i 255).



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1Roman1
18 декабря 2019, 10:50

Скорость не высокая, обрывов нет, работает стабильно. НО!!! в 10 км от нас два города, так там 100 мбит/с стоит 250-300 рублей, а я за 15 мбит/с плачу 730 рублей!!!! это как так??? альтенативы нет, только ростелеком. поэтому нагло гнут цену! была бы альтенатива, ушел бы уже давно.

54545
20 декабря 2019, 05:47

21 век на дворе , а скорость иннета 5мб когда кругом 100 и выше , так ещё люди за 100 платят меньше

Ежик
17 декабря 2019, 08:06

Доброе утро! Хочу много лайков!

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