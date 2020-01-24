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Фильм дня: «Та, которой не было»

Источник:
Sibnet.ru
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Философская мелодрама «Та, которой не было» повествует о жизни женщины преклонного возраста, которая ради счастья погружается в виртуальный мир обмана.

В центре сюжета 50-летняя Клэр, она развелась с мужем после измены, а молодой любовник высмеивает ее и бросает. Одинокая женщина остается с двумя детьми и полным разочарованием. Но желание быть любимой подталкивает Клэр на авантюру — она регистрируется на Facebook под чужим именем и, выдавая себя за 24-летнюю сексапильную девушку, заводит интрижку с молодым фотографом, не подозревая, чем все обернется для обоих.

Фильм очень богат на эмоции — главная заслуга в этом актрисы Жюльет Бинош, исполнившей главную роль. Она превосходно передала ту жажду чувств, в которой нуждается женщина, пережившая непростые отношения. При том, что героиня живет чужой жизнью, все больше и больше окутывая себя обманом, она испытывает реальную любовь и страсть.

Во французской мелодраме есть очень глубокая философская линия, которая дает возможность прийти к конкретному выводу. Клэр в своей игре создает образ девушки, которую хотят видеть мужчины — молодую, счастливую, сексуальную и умную. При этом она является ненастоящей и это не позволяет ей быть счастливой.



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