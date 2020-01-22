Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн

Неизвестные тайно сделали фотографии знаменитого гонщика Михаэля Шумахера, который проходит реабилитацию после тяжелой травмы головы, и пытаются продать их за 1 миллион фунтов стерлингов, сообщила супруга Шумахера Коринна.

Снимки, на которых звезда «Формулы-1» лежит в постели, были тайно сделаны в его доме в Женеве. Жена гонщика Коринна обратилась полицию. Неизвестные сейчас пытаются продать эти фото за 1 миллион фунтов стерлингов (более 80 миллионов рублей).

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013: катаясь на горных лыжах, он ударился головой о камень. Гонщик несколько месяцев провел в коме, сейчас его реабилитация продолжается.

«Мы должны представить себе человека, очень отличного от того, которого мы помним на трассе, с очень измененной и ухудшенной органической, мышечной и скелетной структурой», — рассказывал нейрохирург Никола Аччарри.

С момента несчастного случая не появлялось фото или видео Шумахера, его семья считает это вторжением в частную жизнь.

«Здоровье Михаэля не публичная проблема, поэтому мы не будем это комментировать», — цитирует менеджера Шумахера Сабину Кем издание Mirror.

На счету Шумахера рекордное число побед в гонках «Формулы-1» — 91. Кроме того, он рекордсмен по количеству чемпионских титулов — семь.