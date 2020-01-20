Капитализм разочаровал население планеты

Большинство жителей планеты утратили веру в преимущества капитализма, свидетельствует глобальное социологическое исследование Edelman Trust Barometer.

Социологи опросили более 34 тысяч человек в 28 странах мира, в целом порядка 56% опрошенных согласились с тем, что капитализм в его нынешнем виде приносит больше вреда, чем пользы.

Максимальной доля пессимистов оказалась в Таиланде (75%) и Индии (74%). При этом разочаровались в капитализме и жители благополучных стран — Франции (69%), Италии (61%), Испании (60%), Нидерландов (59%), Ирландии (57%), Германии (55%).



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Существенно меньше половины пессимистов из числа включенных в исследование стран только в Японии (35%). В России с тем, что от капитализма больше вреда, чем пользы, согласны 55% опрошенных граждан.

Отмечается, что пессимистические взгляды на капитализм преобладают среди представителей всех возрастов и с любым уровнем доходов. Кроме этого, рост общего пессимизма сопровождается снижением доверия к основным социальным институтам.

Специалисты полагают, что причиной снижения уровня доверия являются рост неравенства и боязнь людей за свое будущее. Большинство граждан по всему миру не верят, что их жизнь в ближайшие годы улучшится, более 80% боятся потерять работу.