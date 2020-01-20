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Государство заплатит частным клиникам Сибири за услуги старикам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудник частным медицинских организаций смогут ухаживать за пожилыми людьми на дому за счет госбюджета. В числе 18 регионов, участвующих в эксперименте — Алтайский край, Бурятия, Кемеровская и Новосибирская области, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

С 2020 по 2024 годы, согласно постановлению правительства, частные медицинские организации могут оказывать маломобильным гражданам старше 65 лет медико-социальные услуги. Оплачивать их будут из государственного бюджета, но не из средств обязательного медицинского страхования.

«Задача заключается в том, чтобы с привлечением частных медицинских организаций, которые работают в этих регионах, улучшить медицинское обслуживание маломобильных пожилых граждан в рамках системы долговременного ухода», — подчеркнул исполняющий обязанности министра труда Максим Топилин.

В эксперименте участвуют только те регионы, которые включены в этом году в пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. В 2020 году регионы получат на эксперимент 1,9 миллиарда рублей.

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«Мы говорим о предоставлении медицинских услуг именно на дому, что особенно важно для жителей сельской местности. И это не замещение той работы, которую государственные медицинские учреждения проводят в рамках обязательного медицинского страхования», — дополнил Топилин.

Цель эксперимента — рост продолжительности жизни и снижение смертности граждан в возрасте старше трудоспособного. До 1 марта регионы должны провести все процедуры по отбору частных медицинских организаций.

«Мы рассчитываем, что по итогам эксперимента мы сможем изменить существующую по этим показателям ситуацию. Если показатели будут улучшены, мы будем наращивать финансирование по данному направлению», — сказал он.

В проекте по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году участвуют 18 регионов: Алтайский, Камчатский, Ставропольский края, республики Татарстан, Мордовия, Бурятия, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская, Воронежская, Тульская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская области, Москва.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.