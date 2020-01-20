Эминем решил «убить» поклонников новым альбомом

Рэпер Эминем выпустил новый альбом под названием «Это твои похороны, готовься к смерти», поклонники музыканта пришли в восторг от новых композиций.

О выходе нового альбома Эминем сообщил в своем Instagram. Он признался, что был вдохновлен творчеством Альфреда Хичкока. В альбом вошли 20 композиций, в их числе фиты с Эдом Шираном, Royce Da 5'9", Juice WRLD и Андерсоном Паком.

Поклонники рэпера выразили свое мнение о новом альбоме в комментариях поста Instagram. Они написали, что новая музыка их пугает в хорошем смысле, что она выражает всю глубину эмоций и очень мощная.