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Эминем решил «убить» поклонников новым альбомом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © eminem instagram.com/eminem

Рэпер Эминем выпустил новый альбом под названием «Это твои похороны, готовься к смерти», поклонники музыканта пришли в восторг от новых композиций.

О выходе нового альбома Эминем сообщил в своем Instagram. Он признался, что был вдохновлен творчеством Альфреда Хичкока. В альбом вошли 20 композиций, в их числе фиты с Эдом Шираном, Royce Da 5'9", Juice WRLD и Андерсоном Паком.

Поклонники рэпера выразили свое мнение о новом альбоме в комментариях поста Instagram. Они написали, что новая музыка их пугает в хорошем смысле, что она выражает всю глубину эмоций и очень мощная. 

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

The Ant

Обязательно найдёшь, Григорич!"Евроинтегрируешься" по самую Украину, ога.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.