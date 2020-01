Ubisoft постарается сделать игры разнообразнее

Компания Ubisoft решила перестроить творческую группу, сообщает Video Games Chronicle. Таким способом разработчики пытаются избавиться от однообразия в своих играх.

Проекты Ubisoft уже не только по мнению игроков, но и по мнению критиков и даже самих разработчиков становятся однообразными и похожими друг на друга, что уже привело к провалу релизов Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy’s The Division 2 и переносу даты выхода трёх новинок: Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine и Gods and Monsters.