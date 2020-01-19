Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Букингемский дворец официально заявил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны нынешнего года перестанут выполнять королевские обязанности и не будут более именоваться «Их Королевские Высочества».

Ранее принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и зарабатывать самостоятельно, продолжая исполнять обязанности членов королевской семьи.

«Герцог и герцогиня более не будут именоваться "Их Королевские Высочества", поскольку не будут более являться работающими членами королевской семьи. Герцог и герцогиня изъявили желание выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Британии», —говорится в сообщении дворца.

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Гарри и его супруга сообщили, что намерены делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст семье пространство сфокусироваться на дальнейших планах.

«Они более не будут получать общественных средств на выполнение королевских обязанностей», — сказано в заявлении дворца. Также принц Гарри и Меган не смогут более представлять королеву на официальных мероприятиях.