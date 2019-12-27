Пелагея рассказала о разводе с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, она попросила поклонников не осуждать их совместное решение, написав об этом в соцсети.

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. <…> Верю, что люди меня поймут и не будут осуждать», — обратилась к подписчикам в Instagram певица.

Пелагея отметила, что, несмотря на трудности бракоразводного процесса, они постараются решить все интеллигентно и достойно. Про причины разрыва певица рассказывать не стала.

Около года назад в Сети появились снимки Телегина с другой девушкой, также какое-то время пара не появлялась на светских мероприятиях вместе. СМИ писали об изменах хоккеиста, но Пелагея опровергала подобную информацию.

Пелагея и Иван Телегин были в браке с 2016 года. За три года совместной жизни у них родилась дочь Тася, девочке сейчас два года. У Пелагеи это уже второй брак, который закончился разводом.