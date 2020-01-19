Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех... что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми», — приводит ТАСС слова Путина, сказал он в ходе общения с ветеранами ВОВ, напомнив, что в недавнем послании Федеральному Собранию большая часть была посвящена поддержке семей с детьми.

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Глава государства считает, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение. «Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — заявил Путин.

В своем послании Путин назвал одной из главных в России проблему с рождаемостью и указал на необходимость «выбраться из демографической ловушки». Он предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка и увеличить его на 150 тысяч рублей, ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом и обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов.