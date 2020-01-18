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Фотомодель продала девственность и стала миллионершей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: kkorshunova / Attribution License

Украинская фотомодель продала свою девственность за 1,2 миллиона евро покупателю из Германии, 19-летняя девушка выставила свою невинность на аукцион с помощью агентства Cinderella Escorts.

Изначально украинка запросила с потенциальных покупателей 100 тысяч евро, однако стоимость существенно подросла в ходе аукциона. Девушка пояснила, что потратит вырученные средства на путешествия, а также предметы роскоши, пишет издание Daily Mail.

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«Это непростое решение, ведь подобные действия являются необратимыми. Однако в итоге я решила, что продать девственность будет хорошо для всех. Думаю, что в дальнейшем я бы сильнее пожалела, если бы не приняла деньги», — рассказала модель журналистам.

Известно, что победителем аукциона стал 58-летний предприниматель из Мюнхена, который опередил юриста из Нью-Йорка, а также музыканта из Токио. Согласно правилам агентства, интимное свидание состоится на территории Германии, где легализована проституция.

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