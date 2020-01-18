Двигатель самолета загорелся перед взлетом в Новосибирске

Транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания двигателя самолета авиакомпании S7 в новосибирском аэропорту «Толмачево», сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

При запуске двигателя самолета А-321neo авиакомпании S7 Airlines, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск—Камрань, воспламенился двигатель. Инцидент произошел 18 января в 01.00 по местному времени в аэропорту «Толмачево».

«Командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. На борту находились более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание», — говорится в сообщении.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей. Пассажиры будут отправлены во Вьетнам резервным самолетом.