Новый премьер произвел первое назначение

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Егоров до своего назначения был заместителем главы ФНС. Назначение стало первой перестановкой в правительстве, проведенной новым премьером. Егоров с 2001 года работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем — Федеральной налоговой службы.

Правительство России 15 января в полном составе ушло в отставку после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил ряд фундаментальных изменений Конституции.

Главой правительства по предложению Путина был назначен Мишустин, который назвал ключевой задачей кабмина исполнение положений послания президента. При этом Мишустин пообещал кадровые изменения в правительстве.