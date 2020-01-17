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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Новый премьер произвел первое назначение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Егоров до своего назначения был заместителем главы ФНС. Назначение стало первой перестановкой в правительстве, проведенной новым премьером. Егоров с 2001 года работал в структурах Министерства по налогам и сборам, а затем — Федеральной налоговой службы.

Правительство России 15 января в полном составе ушло в отставку после того, как президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил ряд фундаментальных изменений Конституции.

Главой правительства по предложению Путина был назначен Мишустин, который назвал ключевой задачей кабмина исполнение положений послания президента. При этом Мишустин пообещал кадровые изменения в правительстве.

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Топ комментариев

senik

Пристав просто делает свою работу. А вот должники сильно головой думают, когда берут кредит, заведомо...

Бухарин

Ваш ответ не в формате ресурса, здесь принято ругать все.Например вот так нужно реагировать на новость:...

Иркут 69

Неубедительно. Смахивает на плохой фарс.

][poiuytrewq

гнать в шею таких надо спровительство за столько лет провления не чего для норода не зделал только против...

14377455

ЦитатаИз литературных героев Мишустину больше всего нравится Чебурашка. - остального ничего не осилил?