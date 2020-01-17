Роскачество посоветовало не пользоваться уличными банкоматами

Преступники придумывают все новые способы обойти системы безопасности банков, используя банкоматы, — от скрытых камер до сканеров, сообщает центр цифровой экспертизы Роскачества.

Мошенники используют скиммеры — считыватели карт. Они устанавливают видеокамеры, размером с булавочное отверстие, направленные на клавиатуру, либо просто размещаются накладные клавиатуры, которые запоминают вводимый вами пин-код. Есть и такое явление, как «плечевой серфинг», когда преступник стоит за вашей спиной и высматривает ваш пин-код.

Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют по возможности использовать банкоматы внутри банков. Они лучше охраняются, к тому же, в зале часто работает консультант, наличие которого отпугивает мошенников. «Старайтесь не использовать банкоматы на улицах», — советуют специалисты.

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При использовании банкомат нужно убедиться, что поблизости нет подозрительных лиц. При вводе пин-кода, прикрывайте клавиатуру рукой при вводе, чтобы минимизировать риски использования мошенниками скрытых видеокамер. Если для доступа к банкомату в отдельном помещении магнитный замок «просит» ввести пин-код — это точно устройство мошенников.

Проверьте банкомат на наличие устройств-скиммеров (накладок на картоприемники — отверстий, куда вставляются карты). Как правило, оно не плотно прилегает к корпусу банкомата, шатается и выглядит «ненадежно». Обратите внимание на клавиатуру банкомата — накладки, используемые мошенниками, как и скиммеры, крепятся на скотч или клей.

Не снимайте подозрительное устройство с банкомата самостоятельно и не совершайте операций, уйдите в безопасное место, позвоните в банк и сообщите о своем подозрении. Если вы уже воспользовались банкоматом, и только после этого заподозрили неладное – также отойдите в безопасное место, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в банк.

Если вы видите, что клиент до вас забыл вытащить карту из банкомата, не вынимайте ее самостоятельно – вполне вероятно, что это мошенническая схема: объявится хозяин карты со «свидетелем» и обвинит вас в воровстве денежных средств с его счета. Если вы столкнулись с таким обманом – немедленно вызывайте полицию, тем самым вы отпугнете мошенников.