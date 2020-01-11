НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Игры и госуслуги: как изменятся отношения банков и клиентов

Автор:
Вячеслав Корзун, Sibnet.ru
105 0
Фото: © Sibnet.ru

Российские банки все больше уходят в цифровую среду. Биометрические данные позволят клиентам получать услуги дистанционно, наличные деньги с 2020 года можно будет снимать в кассах магазинов, а программы лояльности начнут вовлекать клиентов в игры. При этом сами банки станут оказывать госуслуги.

«Банковский сектор — одна из наиболее консервативных сфер в мире. Но мы видим, что сейчас в банковском секторе прорывная ситуация, поэтому в следующие пять лет мы можем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько мы не видели за последние 50 лет», — такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф.

Единая биометрическая система

Центробанк и Минкомсвязь стали инициаторами, а Ростелеком разработчиком и оператором Единой биометрической системы (ЕБС) — цифровой платформы для дистанционной биометрической идентификации граждан.

#Тест-драйв
Как банки собирают биометрические данные?

Система заработала в 2018 году, по сути, только в тестовом режиме. Предполагалось, что банки с помощью биометрии будут предоставлять ряд финансовых услуг: открытие счетов и вкладов, денежные переводы, выдача кредитов (кроме ипотеки). Но банки не спешили развивать линейки продуктов, оформляемых через Единую биометрическую систему.

В 2020 году будет сделан следующий шаг — биометрия станет не только собираться, но и использоваться. Чтобы биометрия реально заработала, с октября 2020 года Банк России намерен обязать банки предоставлять заявленные виды услуг.

Кроме того, помимо записи голоса и изображения лица, еще одним способом идентификации в ЕБС в 2020 году может стать рисунок вен ладони. Этот метод идентификации обеспечивает высокий уровень защиты и является наиболее точным и безопасным. Рисунок вен ладони уникален у каждого человека и, в отличие от отпечатка пальца, его копию нельзя сделать, к примеру, с помощью силикона.

Госуслуги

Некоторые банки начиная с 2020 года будут оказывать госуслуги гражданам. Такое решение приняло российское правительство по инициативе Минэкономразвития. Протестировать новые функции планируется в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь-Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке.

Финансовые организации займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и так далее.

Замминистра экономического развития России Савва Шипов гарантировал безопасность личных данных россиян и добавил, что новые функции будут бесплатными, а банки, нарушившие этот запрет, будут исключены из участия в эксперименте.

Эксперимент пройдет на территории пяти регионов — в Московской, Астраханской и Кировской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Планируется, что банки будут предоставлять услуги как через отделения, так и онлайн.

Планируется, что эксперимент по предоставлению госуслуг в финансовых организациях продлится два года. По его завершении в 2021 году Минэкономразвития представит в правительство доклад, на основании которого может быть принято решение о распространении практики на всю Россию.

Геймификация

Еще одним интересным трендом 2020 года в банковской сфере станет геймификация — игровая подача финансовых продуктов, в первую очередь программ лояльности.

#Деньги
Наличные или карта: как лучше тратить деньги

«Средний возраст клиентов, которые предпочитают сashback, — до 35 лет. Но молодым людям до 35 лет недостаточно просто получать выгоду от покупок, им важны игровые элементы в механике начисления бонусов. Именно поколения Y и Z, или миллениалы, предпочитающее игровые формы поощрения — целевая аудитория финансового сектора», — сообщила пресс-служба банка «Русский Стандарт».

В банке отметили, что «привлечь и удержать клиентов будущего - миллениалов — поможет грамотная стратегия бонусов в сочетании с индивидуальными программами лояльности и геймификационной составляющей».

При этом, к сожалению, банки все чаще будут стараться сэкономить на вознаграждениях за покупки. Часть крупных банков уже отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте — вместо этого клиентам начисляются баллы.

Рубли для банков — это прямые расходы, а бонусы можно перевести в деньги не в полном объеме: часть из них может сгореть, часть клиенты могут потратить на внутрибанковские сервисы, приводит РБК мнение руководителя проектов Frank RG Анны Стогниенко.

Где снять наличные

Россияне начиная с 2020 года смогут снимать деньги с банковских карт на кассах торговых точкек по всей стране, сообщил заместитель главы Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Сейчас данная услуга действует в тестовом режиме у отдельных банков и магазинов.

По словам Войлукова, после распространения эксперимента на все российские регионы удобство сервиса по снятию наличных на кассе в первую очередь оценят в небольших деревнях.

Использование услуги станет возможным при совершении какой-либо покупки, при этом торговые точки будут получать небольшую комиссию от банка за исполнение данной операции, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять услугу.

В Центробанке, а также ряде банков и ретейлеров, поддерживают расширение эксперимента. Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт», а также Россельхозбанке.

Отмена банковского роуминга

В конце 2019 года резидент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами граждан в одном банке.

#Деньги
Ждите звонка: как банки теряют данные клиентов

Согласно документу, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации. Закон позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга.

Ранее Федеральная антимонопольная служба представила доказательства, что переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях банка, являются в полном смысле обычными внутренними переводами.

Предполагается, что изменения обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке, а также повысят популярность безналичных платежей.


Тема: Личные финансы
Зона риска: что ждать от доллара в 2020 году
Большинство российских компаний повысит зарплату в 2020 году
Долговые метры: как изменится рынок ипотеки
Путин подписал закон о повышении МРОТ
смотреть все
Экономика #Деньги #Торговля #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
•
Киев похвастался самым выгодным контрактом с Россией
•
Женщина очнулась во время собственных похорон
Подробности
•
Игры и госуслуги: как изменятся отношения банков и клиентов
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
Как это работает
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
•
Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
Сибирь 10.01.2020 19:14
Мальчик на Алтае помог женщине с ребенком и получил миллион
Сибирь 10.01.2020 18:59
Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске
Сибирь 10.01.2020 17:44
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей
Сибирь 10.01.2020 16:23
Самое популярное
Выигравший миллиард рублей в лотерею россиянин «исчез»
7402
Пойманная на удочку ондатра атаковала рыбака
5288
НЛО засняли в Новокузнецке
4682
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
4484
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путину продемонстрировали «неотвратимое оружие»
•
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
•
Киев похвастался самым выгодным контрактом с Россией
•
Женщина очнулась во время собственных похорон
Подробности
•
Игры и госуслуги: как изменятся отношения банков и клиентов
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО
Сибирь
•
Суд на Алтае смягчил приговор убившей младенца матери
•
Мальчик на Алтае помог женщине с ребенком и получил миллион
•
Убийство пропавшей 10 лет назад девочки раскрыли в Красноярске
•
Аварийно севший в Красноярском крае Ми-8 перевозил детей
•
Глава Приангарья попросил об усилении охраны на «Усольехимпроме»
•
Облаву на снюсы устроили в Сибири
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран разбомбил американскую военную базу
106
Путин запустил «Турецкий поток»
66
Иран признал Пентагон террористической организацией
50
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
44
Россия бросит вызов морским державам
41
Топ комментариев

Nik3316

во уже признаем наличие ракеты, а не фотошопа... идешь на поправку))

Очаков

Главное памперсами их хорошенько обеспечьте.

zahar771

Не вымерли, не исчезли, а выжраны

bars53

хватит попрашайничать - пора платить

Plaguer

А какие цены должны быть для суверенного государства которое даже Крым и ЮО с Абхазией не признало?