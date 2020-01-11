Игры и госуслуги: как изменятся отношения банков и клиентов

Российские банки все больше уходят в цифровую среду. Биометрические данные позволят клиентам получать услуги дистанционно, наличные деньги с 2020 года можно будет снимать в кассах магазинов, а программы лояльности начнут вовлекать клиентов в игры. При этом сами банки станут оказывать госуслуги.

«Банковский сектор — одна из наиболее консервативных сфер в мире. Но мы видим, что сейчас в банковском секторе прорывная ситуация, поэтому в следующие пять лет мы можем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько мы не видели за последние 50 лет», — такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф.

Единая биометрическая система

Центробанк и Минкомсвязь стали инициаторами, а Ростелеком разработчиком и оператором Единой биометрической системы (ЕБС) — цифровой платформы для дистанционной биометрической идентификации граждан.

#Тест-драйв Как банки собирают биометрические данные?

Система заработала в 2018 году, по сути, только в тестовом режиме. Предполагалось, что банки с помощью биометрии будут предоставлять ряд финансовых услуг: открытие счетов и вкладов, денежные переводы, выдача кредитов (кроме ипотеки). Но банки не спешили развивать линейки продуктов, оформляемых через Единую биометрическую систему.

В 2020 году будет сделан следующий шаг — биометрия станет не только собираться, но и использоваться. Чтобы биометрия реально заработала, с октября 2020 года Банк России намерен обязать банки предоставлять заявленные виды услуг.

Кроме того, помимо записи голоса и изображения лица, еще одним способом идентификации в ЕБС в 2020 году может стать рисунок вен ладони. Этот метод идентификации обеспечивает высокий уровень защиты и является наиболее точным и безопасным. Рисунок вен ладони уникален у каждого человека и, в отличие от отпечатка пальца, его копию нельзя сделать, к примеру, с помощью силикона.

Госуслуги

Некоторые банки начиная с 2020 года будут оказывать госуслуги гражданам. Такое решение приняло российское правительство по инициативе Минэкономразвития. Протестировать новые функции планируется в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь-Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке.

Финансовые организации займутся выплатой пенсий и материнского капитала, регистрацией и снятием с учета страхователей, приемом налоговых деклараций, оформлением ИП и так далее.

Замминистра экономического развития России Савва Шипов гарантировал безопасность личных данных россиян и добавил, что новые функции будут бесплатными, а банки, нарушившие этот запрет, будут исключены из участия в эксперименте.

Эксперимент пройдет на территории пяти регионов — в Московской, Астраханской и Кировской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Планируется, что банки будут предоставлять услуги как через отделения, так и онлайн.

Планируется, что эксперимент по предоставлению госуслуг в финансовых организациях продлится два года. По его завершении в 2021 году Минэкономразвития представит в правительство доклад, на основании которого может быть принято решение о распространении практики на всю Россию.

Геймификация

Еще одним интересным трендом 2020 года в банковской сфере станет геймификация — игровая подача финансовых продуктов, в первую очередь программ лояльности.

#Деньги Наличные или карта: как лучше тратить деньги

«Средний возраст клиентов, которые предпочитают сashback, — до 35 лет. Но молодым людям до 35 лет недостаточно просто получать выгоду от покупок, им важны игровые элементы в механике начисления бонусов. Именно поколения Y и Z, или миллениалы, предпочитающее игровые формы поощрения — целевая аудитория финансового сектора», — сообщила пресс-служба банка «Русский Стандарт».

В банке отметили, что «привлечь и удержать клиентов будущего - миллениалов — поможет грамотная стратегия бонусов в сочетании с индивидуальными программами лояльности и геймификационной составляющей».

При этом, к сожалению, банки все чаще будут стараться сэкономить на вознаграждениях за покупки. Часть крупных банков уже отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте — вместо этого клиентам начисляются баллы.

Рубли для банков — это прямые расходы, а бонусы можно перевести в деньги не в полном объеме: часть из них может сгореть, часть клиенты могут потратить на внутрибанковские сервисы, приводит РБК мнение руководителя проектов Frank RG Анны Стогниенко.

Где снять наличные

Россияне начиная с 2020 года смогут снимать деньги с банковских карт на кассах торговых точкек по всей стране, сообщил заместитель главы Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Сейчас данная услуга действует в тестовом режиме у отдельных банков и магазинов.

По словам Войлукова, после распространения эксперимента на все российские регионы удобство сервиса по снятию наличных на кассе в первую очередь оценят в небольших деревнях.

Использование услуги станет возможным при совершении какой-либо покупки, при этом торговые точки будут получать небольшую комиссию от банка за исполнение данной операции, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять услугу.

В Центробанке, а также ряде банков и ретейлеров, поддерживают расширение эксперимента. Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт», а также Россельхозбанке.

Отмена банковского роуминга

В конце 2019 года резидент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами граждан в одном банке.

#Деньги Ждите звонка: как банки теряют данные клиентов

Согласно документу, размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации. Закон позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга.

Ранее Федеральная антимонопольная служба представила доказательства, что переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях банка, являются в полном смысле обычными внутренними переводами.

Предполагается, что изменения обеспечат свободу перемещения денег на финансовом рынке, а также повысят популярность безналичных платежей.