Десятая часть населения России родилась в Китае за год

Население Китая к концу 2019 года превысило 1,4 миллиарда человек, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР. В прошлом году в стране родилось 14,7 миллиона детей — это десятая часть населения России.

Население Китая без учета специальных административных районов Гонконга, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда, приводит РИА Новости данные государственного статистического бюро КНР.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 14,65 миллиона новорожденных, умерли 9,98 миллиона человек. Общее число жителей достигло 1 миллиарда 400 миллионов 50 тысяч человек — из них 715,27 миллиона мужчины, а 684,78 миллиона женщины.

Население России, по данным Росстата на 1 января 2019 года, составляло 146,8 миллиона жителей. Глава государства Владимир Путин во время последнего послания Федеральному Собранию оценил количество жителей в 148 миллионов человек.