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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Источник:
ТАСС
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Фото: Изначально этот файл был загружен участником Irpen из английский Википедия

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов, свидетельствующие героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тысяч человек.

Открывается раздел подборкой документов военных лет о Варшавском восстании в августе-октябре 1944 года. Это восстание было не только слабо подготовлено, но и проводилось с политическими целями, не учитывающими ожидания и надежды большей части польского населения. Представители Армии Крайовой, организовавшие восстание, не учли положение на советско-германском фронте.

Согласно архивным документам, несмотря измотанность войск тяжелыми боями и ограниченные ресурсы, командование Красной армии старалось поддерживать Варшавское восстание, в частности, поставками продуктов, вооружения, а также разведданными и артиллерийскими ударами.

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Варшава была освобождена войсками Красной Армии 17 января 1945 года. Это свидетельствует о масштабности боев. В приказе также отмечается роль принимавшей участие в освобождении города 1-й Польской армии.

Среди документов — кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта (БФ) «Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1-го БФ с плацдармов южнее города Варшавы». В нем собраны уникальные снимки прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки.

Опубликованы и наградные листы с описанием подвигов красноармейцев. Они говорят о самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии.

В Минобороны отмечают, что в документах особое место занимают свидетельства варварства, совершенного немецкими оккупантами. Отступая из Варшавы, они уничтожали все на своем пути.

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Лама сибирь

с таким лицом только в замы к толику чубайса )))))

Иркут 69

Мы не допросе, мадам,что бы требовать фамилии... Не в фамилиях дело, а в изменении структуры. Что б Москва...

14377455

Было бы удивительно, если бы были против!

BETEPAH86

Возглавлять можно и 100 лет, а результат то какой??? У медведа он крайне херовастый. поэтому его максимум...

Voland2

Что Медведко, что Мишутко... Какая разница?