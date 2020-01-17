Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов, свидетельствующие героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тысяч человек.

Открывается раздел подборкой документов военных лет о Варшавском восстании в августе-октябре 1944 года. Это восстание было не только слабо подготовлено, но и проводилось с политическими целями, не учитывающими ожидания и надежды большей части польского населения. Представители Армии Крайовой, организовавшие восстание, не учли положение на советско-германском фронте.

Согласно архивным документам, несмотря измотанность войск тяжелыми боями и ограниченные ресурсы, командование Красной армии старалось поддерживать Варшавское восстание, в частности, поставками продуктов, вооружения, а также разведданными и артиллерийскими ударами.

Варшава была освобождена войсками Красной Армии 17 января 1945 года. Это свидетельствует о масштабности боев. В приказе также отмечается роль принимавшей участие в освобождении города 1-й Польской армии.

Среди документов — кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта (БФ) «Об артобеспечении прорыва обороны противника войсками 1-го БФ с плацдармов южнее города Варшавы». В нем собраны уникальные снимки прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки.

Опубликованы и наградные листы с описанием подвигов красноармейцев. Они говорят о самоотверженности, героизме и отваге воинов Красной Армии.

В Минобороны отмечают, что в документах особое место занимают свидетельства варварства, совершенного немецкими оккупантами. Отступая из Варшавы, они уничтожали все на своем пути.