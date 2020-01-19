Фильм дня: «Уйти красиво»

Очень добрая американская комедия режиссера Зака Браффа динамично повествует о выходке трех пенсионеров, которые решаются на ограбление банка из добрых побуждений.

Главные герои в исполнении Моргана Фримана, Майкла Кейна и Алана Аркина достигли пенсии и живут в свое скромное удовольствие. Они живут на социальное пособие, сплетничают, смотрят популярные ТВ-шоу и вспоминают былые дни.



Вдруг пенсионеры узнают шокирующую для их размеренной жизни новость — все их сбережения, хранящиеся в банке, заморожены. После недолгих обсуждений они решают ограбить банк.

Зрителей ждет увлекательное зрелище, ведь в криминальных триллерах все привыкли наблюдать за дерзкими грабителями и бандитами, а здесь будет очень доброе и интеллигентное ограбление. Помимо задорных диалогов, в фильме много добрых шуток в адрес американской полиции и трогательных сцен о любви и поддержке.

Название фильма «Уйти красиво» заключает в себе не только смысл самого сюжета картины, но и философский посыл к людям преклонного возраста. Ведь это история о том, когда в преклонном возрасте можно «отжигать» на полную, а опыт, мудрость и закалка к любым жизненным обстоятельствам делает героев практически неуязвимыми.