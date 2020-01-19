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Фильм дня: «Уйти красиво»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: New Line Cinema, Village Roadshow Pictures, Warner Bros. Pictures

Очень добрая американская комедия режиссера Зака Браффа динамично повествует о выходке трех пенсионеров, которые решаются на ограбление банка из добрых побуждений.

Главные герои в исполнении Моргана Фримана, Майкла Кейна и Алана Аркина достигли пенсии и живут в свое скромное удовольствие. Они живут на социальное пособие, сплетничают, смотрят популярные ТВ-шоу и вспоминают былые дни.

Вдруг пенсионеры узнают шокирующую для их размеренной жизни новость — все их сбережения, хранящиеся в банке, заморожены. После недолгих обсуждений они решают ограбить банк.

Зрителей ждет увлекательное зрелище, ведь в криминальных триллерах все привыкли наблюдать за дерзкими грабителями и бандитами, а здесь будет очень доброе и интеллигентное ограбление. Помимо задорных диалогов, в фильме много добрых шуток в адрес американской полиции и трогательных сцен о любви и поддержке.

Название фильма «Уйти красиво» заключает в себе не только смысл самого сюжета картины, но и философский посыл к людям преклонного возраста. Ведь это история о том, когда в преклонном возрасте можно «отжигать» на полную, а опыт, мудрость и закалка к любым жизненным обстоятельствам делает героев практически неуязвимыми.



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brr7

Теперь Рамзанка Дыров под себя весь Кавказ подомнет, а в массквабаде, его "представителей" станет ещё...

ager

прогнулся путин видимо плохи дела на кавказе

Danilon

Путин - это член семьи Ельцина. Причём, часть семьи не по крови, а .... Как это сказать, чтобы не забанили...

ager

главное все гривой машут, нет представителей народа во власти

Иркут 69

А если реальная инфляция будет выше прогнозируемых цифр..?