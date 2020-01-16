Авторы Metro Exodus намекнули на продолжение игры

Создатели Metro Exodus оставили загадочное послание на своей странице в Twitter. Игроки полагают, что разработчики намекнули на скорый выход нового сюжетного дополнения популярной игры.

В сообщении говорится: «Что-то приближается». Скорее всего, фанатов Metro Exodus в скором времени ожидает новый анонс. Известно, что в начале 2020 года должен выйти DLC «История Сэма», в котором рассказывается история морского пехотинца из американского посольства в Москве.

OPA! Artyom!



Что-то приближается… — Metro Exodus (@MetroVideoGame) January 15, 2020

Военный пытается добраться домой после глобальной катастрофы. Игроков ждет открытый уровень, созданный по мотивам Владивостока. Оригинальная игра Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года, в августе она получила первое дополнение «Два полковника».