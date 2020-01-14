Авиапром отказался от нового «Кукурузника»

Цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный в сибирском НИИ авиации, опередил сознание и возможности отечественного авиапрома. В России пока нет производителей, способных применить в серийном производстве новый «Кукурузник», сообщил Sibnet.ru директор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук.

«Производства композитных самолетов такого класса, такой размерности в России нет. Не оказалось ни одного производителя, который обладал бы подобными освоенными технологиями (производство цельнокомпозитных самолетов). Ни одного конструкторского бюро, проектирующего подобные самолеты, — нет», — отметил в интервью Sibnet.ru Барсук.

Плюс проблемы сертификации, добавил директор СибНИА. В России самолеты подобного класса, изготовленные из композитных материалов, не сертифицировались. По сути, отсутствует целый ряд необходимых нормативно-правовых документов.

«Реализация серийного производства самолета-демонстратора, который нами создан, требует кооперации большого количества предприятий и достаточно сложной работы в части как создания нормативно-правовой базы, так и освоения технологий. В сжатые сроки реализовывать этот проект за государственные средства — масштабное и очень рисковое мероприятие», — высказал мнение руководитель сибирского НИИ авиации.

В связи с этим, решение Минпромторга о временном отказе от серийного производства ТВС-2ДТС «Байкал», в пользу металлического самолета-моноплана классической схемы, разработанного на базе Ан-2, вполне понятно и логично.

«Надеемся, что мы создадим необходимую нормативно-правовую базу, появится опыт эксплуатации подобного рода конструкций, и можно будет спокойно это все реализовывать в серийном производстве», — резюмировал Барсук.