Депутат заявил о «краже» Байкала неизвестным олигархом

Иркутская компания, учредители которой зарегистрированы на Багамских островах, намерена зарегистрировать исключительные права на использование слова «Байкал». Владелец компании — российский олигарх, сообщил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев на своем канале на YouTube.
«…Некая частная компания зарегистрировала на себя права на использование слова "Байкал" в любых целях. Кто же наши герои? Это некая компания, чьи учредители находятся на Багамских островах. Получается, что некие олигархи с Багамских островов, которые сидят в офшорах с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрировали на себя исключительные права на использование слова "Байкал"», — отметил депутат.
«У меня такое ощущение, что у меня часть Байкала украли.
Ребята-коммерсы… а что вы мелочитесь? А
что на всю воду в стране права не оформили? Или на планете?» — обратился он к
неизвестному пока олигарху, фамилию которого сейчас выясняет.
По некоторым данным, речь идет не о регистрации бренда, а о регистрации наименования места происхождения товара. В этом случае название подтверждается уникальными свойствами товара по месту происхождения и это достаточно распространенная практика, сообщила Sibnet.ru кандидат юридических наук, руководитель практики по интеллектуальной собственности компании «Гребнева и партнеры» Анна Войцехович.
«Наименование места происхождения товара могут использовать все, кто подтвердит аналогичные свойства воды. Ну, как, например, на Нарзан или новосибирскую воду Карачинскую. Карачинская — это место происхождения товара. И все, кто качает из озера Карачи воду, если она будет соответствовать заявленным параметрам, которые были выданы изначально по месту происхождения товара, то они также могут претендовать (на название)», — резюмировала правовед.