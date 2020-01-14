Депутат заявил о «краже» Байкала неизвестным олигархом

Иркутская компания, учредители которой зарегистрированы на Багамских островах, намерена зарегистрировать исключительные права на использование слова «Байкал». Владелец компании — российский олигарх, сообщил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев на своем канале на YouTube.

«…Некая частная компания зарегистрировала на себя права на использование слова "Байкал" в любых целях. Кто же наши герои? Это некая компания, чьи учредители находятся на Багамских островах. Получается, что некие олигархи с Багамских островов, которые сидят в офшорах с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрировали на себя исключительные права на использование слова "Байкал"», — отметил депутат.