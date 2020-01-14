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Житель Алтая застрелил знакомых и сжег их с автомобилем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК Алтайского края

Житель алтайского года поссорился с приехавшими к нему знакомыми, застрелил их и сжег вместе с автомобилем, сообщает СУ СК региона.

Инцидент произошел 10 января 2020 года. В поселке Затон обнаружили сожженный автомобиль с телами двух человек. Уголовное дело возбудили по статье «умышленное убийство двух лиц».

Правоохранители выяснили, что погибшие приехали к 35-летнему знакомому в село Бобровка из Барнаула на личном автомобиле. Они поссорились. Мужчина выстрелил в приятелей, переложил тела на заднее сидение автомобиля, вывез в поселок Затон, где поджог машину.

Подозреваемого уже нашли и заключили под стражу. Ожидается, что скоро ему предъявят обвинение. Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю.

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