Детям-сиротам выдадут жилищные сертификаты вместо квартир

Специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот появится в России, соответствующее поручение чиновникам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сиротам государство начнет выдавать не квартиры, а жилищные сертификаты. С их помощью льготники смогут рассчитываться с продавцами квартир в любом регионе России — сертификат позволит переводить нужную сумму на счет в безналичной форме.

«Изменения предусматривают выдачу государственного жилищного сертификата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни», — говорится в документе.

Отмечается, что новый способ расширит формы и механизмы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Более того, сертификаты позволят покупать квартиры там, где человек планирует дальнейшую жизнь.

Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев рассказал Sibnet.ru, что такое решение «позволяет расширить пространство для маневра». Сейчас квартиры нередко выдаются уже взрослым льготникам, которые в итоге не смогут сменить место жительство.



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«Эти взрослые люди уже могли бы и добавить деньги, чтобы по сертификату купить другое, нормальное жилье. Сейчас это невозможно, а схема с сертификатами позволяет расширить пространство для маневра. Ведь задача не деньги освоить, а детям помочь», — отметил он.

При этом парламентарий добавил, что вопрос у него вызывает формулировка о том, что сертификаты будут выделяться детям, «адаптированным к жизни». Он предложил «разобраться», что под этим термином понимают чиновники Минсоцзащиты.

На сегодня в России около 280 тысяч сирот и детей без попечения родителей имеют законное право на получение жилья от государства, при этом более 190 тысяч уже перешагнули рубеж совершеннолетия, но пока не получили квартиры.