На детство и старость: как изменятся социальные пособия в 2020 году

Индексация ряда социальных выплат произойдет в России в 2020 году. Например, пенсия вырастет на 1 тысячу рублей, а материнский капитал — на 13 тысяч. Как изменятся другие пособия?

Размер больничных, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет рассчитываются с использованием федерального минимального размера оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей (на 850 рублей больше, чем в 2019 году).

«Декретные» и маткапитал

С 1 января 2020 года увеличится пособие по беременности и родам («декретные»), которые рассчитываются по специальной формуле. Максимум составит 332 192 рубля, минимальная сумма подрастет до 55 831 рубля.

Будет проиндексирован и материнский капитал (выплата за рождение второго ребенка) — он вырастет на 13 591 рубль и составит 466 617 рублей.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

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Пособие по уходу за ребенком до полутора лет высчитывают как 40% от среднего заработка, но выплата не должна превышать максимальную. С 1 января 2020 года предельный размер вырастет почти до 28 тысяч вместо 26 тысяч рублей.

Но если зарплата была очень маленьким или отсутствовала, то пособие определят по МРОТ. В этом случае с минимальный размер пособия составит 4 852 рубля.

Пособие по уходу за ребенком до трех лет

С 1 января 2020 года семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов по региону, буду назначены дополнительные ежемесячные выплаты при рождении первого и второго ребенка.

Размер ежемесячного пособия равен прожиточному минимуму на ребенка в конкретном регионе. В среднем он составит 10-11 тысяч рублей.

Государство отменило ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком, которые выплачиваются от полутора до трех лет.

Больничный

Для расчета больничного листа по МРОТ всегда берется федеральная величина. Также предусмотрено увеличение на районный коэффициент — в случае, если человек трудится в местности, где введено применение таких коэффициентов.

Так как МРОТ в 2020 году будет равен 12 130 рублей, среднедневная сумма пособия не должна быть менее 398,79 рубля.

Пенсия

Пенсии с 1 января вырастут на 6,6%, но только для неработающих пенсионеров. Это позволит увеличить ежемесячные выплаты на 1 тысячу рублей.

Таким образом, средняя величина выплаты по старости составит 16,4 тысячи рублей. Средний доход участников и ветеранов ВОВ увеличится до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи соответственно.

Социальную пенсию проиндексируют с 1 апреля предположительно на 7% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. Повышение, по данным Минтруда, затронет почти 4 миллиона человек.

Социальные выплаты и пособия

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С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 3,8%, что соответствует показателю инфляции 2019 года.

Соцвыплаты получают участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, инвалиды всех групп, «чернобыльцы» и другие. Большинство льготников федерального уровня в среднем получает ежемесячную выплату в размере 2-3 тысячи рублей.

Пособие по безработице

Размер пособия по безработице в 2020 году останется на прежнем уровне. Новое постановление, вступающее в силу 1 января, устанавливает его размер: от 1,5 тысячи до 8 тысяч рублей. Людям предпенсионного возраста, вставших на биржу труда, будут платить до 11,28 тысячи рублей.

По последним данным Росстата, в октябре 2019 года безработными признавались 3,5 миллиона человек (4,6% от экономически активного населения). Средний возраст безработного составлял 36,2 года.

Наиболее напряженная ситуация в плане трудоустройства сложилась в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане, а самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии. Чукотка заняла первое место по уровню занятости населения, а самая низкая безработица в Москве и Санкт-Петербурге.