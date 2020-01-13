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Новый авианосец построят по чертежам советского «Ульяновска»

Источник:
ТАСС
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Фото: 39popugaev / CC BY-SA 4.0

Техническую документацию по достроенному в СССР тяжелому атомному авианесущему крейсеру «Ульяновск» используют при создании первого российского авианосца.

«Технический проект, а также документация, по которой на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве велась в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века постройка "Ульяновска", будут использованы при создании нового авианосца», — сказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

В то же время источник отметил, что Военно-морской флот еще не выдал тактико-техническое задание (ТТЗ) на новый авианосец. «ВМФ продолжает работу над ТТЗ, она должна завершиться в 2020 году, после чего задание на проектирование поступит в Объединенную судостроительную корпорацию», — отметил он.

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Другой источник в отрасли подтвердил, что «при разработке нового авианосца можно использовать рабочую конструкторскую документацию по корпусу «Ульяновска», а также по его общекорабельным системам». По словам собеседника, «пока научно-исследовательские работы по кораблю не начаты, Невское ПКБ ведет отдельные работы в инициативном порядке».

В ВМФ России ранее заявляли, что планируют получить авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. В Минобороны в свою очередь отмечали, что контракт на постройку авианосца может быть подписан к концу 2025 года. Сейчас в составе российского флота имеется один средний неатомный авианосец — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», спущенный на воду в 1985 году. Сейчас он проходит ремонт с модернизацией.

Тяжелый атомный авианосец проекта 1143.7 «Ульяновск» был разработан в Невском ПКБ и заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в ноябре 1988 года. Корабль планировалось спустить на воду в 1992-1993 годах и сдать флоту в 1995 году.

«Ульяновск» должен был иметь длину 324 метра, наибольшее водоизмещение — почти 80 тысяч тонн. Он должен был нести на борту 70 самолетов и вертолетов. Строительство авианосца прекратилось с распадом СССР в 1991 году, к концу 1992 года частично сформированный корпус корабля был разобран на металл.

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alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...

Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...