Комик Зоя Яровицына из Новосибирска спродюсировала новое шоу на ТНТ

Новое комедийное шоу «Женский Стендап» выйдет на ТНТ 18 января, Зоя Яровицына, начинавшая карьеру комика в Новосибирске, стала креативным продюсером и участницей шоу, сообщает пресс-служба канала.

«Я не замечаю какой-то разницы в восприятии женского и мужского юмора. Если смешно — люди смеются, неважно, какого пола/возраста/национальности человек на сцене. Конечно, девочек традиционно больше поддерживают, им больше аплодируют, но шутки все равно должны быть, ведь это юмористический жанр», — сказала Яровицына.

В новом шоу шутить будут только женщины. Для героинь «Женского Стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях и по-настоящему смешно шутят над ними, высмеивают стереотипы семейной жизни, которые столетиями культивировались в нашем обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью вообще-то очень сложно, и о том, как важно в замужестве оставаться отдельной личностью со своими интересами.

В «Женском Стендапе» выступит мать троих детей, для которой дети не то чтобы смысл жизни, 36-летняя женщина, которую все устраивает и ничего не пугает в ее возрасте, молодая казашка с образованием врача, у которой есть вопросы к традиционному укладу жизни в ее семье. Сюрпризов будет немало – особенно для тех, кто привык, что женский юмор милый и безопасный, и все женщины говорят об одном и том же.