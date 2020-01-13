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Систему оплату учителей изменят в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки <...> Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты», — сказала Васильева в интервью «Российской газете».

По ее словам, сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. «Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне», — пояснила министр.

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Эти поправки должны также законодательно закрепить правило «четыре документа для учителя», в которые входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник. «Любые другие бумаги — о субботниках, прививках, партах и тому подобное — не должны быть заботой учителя», — подчеркнула Васильева.

«Кроме того, немного облегчить жизнь педагогам должны новые школьные стандарты (ФГОС). По сравнению с действующей версией они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30%», — добавила министр. Она уточнила, что работа над обновленными федеральными государственными образовательными стандартами велась более полутора лет, в январе ее планируют закончить.

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Жизнь #Образование #Рынок труда #Деньги
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alt7

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skalka136

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Alhazred

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Uynachalnica

ЦитатаНо что будет точно происходить в 2020 году — предсказать практически невозможно. - слова истинного...

jeryakob

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