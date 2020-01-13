Введено наказание за перепродажу билетов

Закон о штрафах за незаконную реализацию билетов в театры, музеи и на концерты вступил в силу 13 января. Ранее документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, которыми устанавливаются дифференцированные размеры штрафов, кратные стоимости билета. Так, максимальный размер штрафов составит пятикратную стоимость билета.

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Он предусмотрен для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Штраф для обычных граждан составит от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете, а для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены. Протоколы о правонарушениях будут составлять должностные лица Министерства культуры РФ.

Исключение сделают для случаев однократной продажи гражданином приобретенных им для личного пользования билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей ту, что указана в билете.