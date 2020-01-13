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Россиянам упростили запись в детские сады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вступил в силу закон, определяющий правовой статус действующих информационных систем, обеспечивающих ведение «электронной очереди» в детских садах.

Система работает на федеральном уровне с 1 апреля 2014 года, теперь ее распространили на регионы, где до этого действовали собственные «электронные очереди», сообщается на сайте Госдумы.

Теперь сведения из региональных систем будут автоматически передаваться на федеральный уровень. Закон повышает прозрачность распределения мест в детских садах и создает объективную картину доступности дошкольного образования.

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Также законом устанавливаются единые организационные и технические основы для зачисления детей в детсады с использованием информационных систем, включая закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в информационной системе.

«Цель законопроекта — создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новая «электронная очередь» упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей, а также существенно снизит коррупционные риски в этой сфере. Документ был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Alhazred

Надеюсь он скоро и ссаться по ночам начнет, а потом и в окно выйдет. Русские же идут)))

skalka136

так у неё ноги сломаны или вывих бедра,или очередной пиар по "алибасовски"?...

alt7

"Молодец" ВВП, раз и переобулся в воздухе. Он как "гарант" конституции и т.д. должен осудить это, т.к....

Alhazred

Главное Максик, что бы ты тоже перестал ссаться по ночам.)))

jeryakob

с тем же успехом статью можно назвать :"путин так и не ответил на вопрос о российских наемниках...