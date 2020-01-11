Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7

Команда разработчиков KDE предложила пользователям операционной системы Windows 7, поддержка которой заканчивается 14 января, визуальный аналог «семерки» на базе дистрибутива KDE Plasma.

Операционная система на базе KDE Plasma представляет собой набор разных элементов на ядре Linux. Здесь есть тема Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu. Также используются модули I-O Task Manager, Stock System Tray, Feren Calendar и Win7 Show Desktop.

Ключевое преимущество — переход не требует оплаты, сборка предоставляется совершенно бесплатно. Более того, разработчики KDE Plasma готовы обсуждать и реализовывать полезные идеи представителей сообщества для улучшения работы окружения.

Отмечается, что такая миграция поможет пользователям избавиться от зависимости от продукции Microsoft, а также уменьшить число данных, которые собирает телеметрия. Однако остается проблема совместимости приложения, в первую очередь игр.