Мальчик на Алтае помог матери с ребенком и получил миллион

Школьник в Алтайском крае заплатил за проезд в автобусе женщины с ребенком, после чего вместе с мамой получил более 1,5 миллиона рублей.

О произошедшем женщин6а, оказавшаяся блогером из Санкт-Петербурга рассказала в своем Instagram. В Камень-на-Оби она с маленьким сыном приехала к родственникам.

«Мы с Мишкой познакомились в автобусе с мальчиком Ваней, который оплатил наш проезд, просто потому что решил позаботиться о женщине с маленьким *недовольным* ребёнком. Потому что в Ваниной семье принято заботиться», – написала Наталья Мишина.

Они ехали вместе четыре остановки, Ваня рассказал, что любит рисовать. Живут вдвоем с мамой, делают ремонт, и денег не хватает, потому пришлось бросить художественную школу. Мальчик вышел на своей остановке, и блогер не успела узнать его фамилию. Разыскать мальчика и его маму ей помогли друзья.

Наталья, у которой более 625 тысяч подписчиков, организовала сбор средств на рождественское чудо для Вани и его мамы. Меньше чем за сутки более двух тысяч человек, поучаствовавших в акции, собрали для семьи 1,5 миллиона рублей.

На эти деньги мама купит Ване квартиру в Барнауле или Новосибирске. «Это самый лучший вклад в будущее сына, который можно было придумать», – считает блогер.

Сама женщина вместе с сыном записала трогательное видеообращение, в котором благодарит всех за помощь. Ее можно посмотреть в хайлайтах Натальи Мишиной в папке «Чудо».