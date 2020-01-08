Шнуров посмеялся над похвалой «Вторжения» Бондарчука

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, где высмеял похвалу отечественных фильмов, в частности досталось фильмам «Вторжение» и «Союз спасения».

В своих стихах Шнуров иронизирует, что ему стоит срочно прекратить отдыхать на теплом пляже, и вернуться в холодную Россию, чтобы посмотреть отечественные фильмы, которые сейчас в прокате.

Музыкант отмечает, что в новостях о картине Бондарчука пишут только хвалебные отзывы — именно это заставляет зрителей идти на «чудо-фильмища». Сами же россияне не могут высказать свое мнение по поводу качества картин, а поддаются мнению, которое навязывает СМИ. Все это Шнуров описал в стихах, содержащих нецензурную лексику:

Впечатлений в отпуске ища,

Сожалею, не смогу воочию,

Посмотреть на эти чудо-фильмища,

Что сознанием масс легко ворочают.

Все в восторге! Пишут в новостях!

Дети, взрослые, все рукоплещут стоя!

Я ж на пляже, плавки приспустя,

Думаю, домой метнуться стоит?

Хочется до коликов, до жжения,

Курточку напялить на меху же.

Пишут, - Фильма лучше нет «Вторжения»!

И «Союз Спасения» не хуже!

Хоть беги бери билет назад.

Как прожить мне эти две недели?

От отчаянья пошла щекой слеза.

Может новости чего-то на*****ли?

Напишите плиз, кто фильмы видел, -

Нужно ли мне с ленью совладав,

В пляжном и вальяжном виде,

Срочно возвращаться в холода?

Фильм «Вторжение» Федора Бондарчука вышел в прокат 1 января и получил много положительных комментариев со стороны зрителей.Читать рецензию >>