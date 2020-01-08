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Шнуров посмеялся над похвалой «Вторжения» Бондарчука

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вторжение»

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, где высмеял похвалу отечественных фильмов, в частности досталось фильмам «Вторжение» и «Союз спасения».

В своих стихах Шнуров иронизирует, что ему стоит срочно прекратить отдыхать на теплом пляже, и вернуться в холодную Россию, чтобы посмотреть отечественные фильмы, которые сейчас в прокате.

Музыкант отмечает, что в новостях о картине Бондарчука пишут только хвалебные отзывы — именно это заставляет зрителей идти на «чудо-фильмища». Сами же россияне не могут высказать свое мнение по поводу качества картин, а поддаются мнению, которое навязывает СМИ. Все это Шнуров описал в стихах, содержащих нецензурную лексику:

Впечатлений в отпуске ища,
Сожалею, не смогу воочию,
Посмотреть на эти чудо-фильмища,
Что сознанием масс легко ворочают.
Все в восторге! Пишут в новостях!
Дети, взрослые, все рукоплещут стоя!
Я ж на пляже, плавки приспустя,
Думаю, домой метнуться стоит?
Хочется до коликов, до жжения,
Курточку напялить на меху же.
Пишут, - Фильма лучше нет «Вторжения»!
И «Союз Спасения» не хуже!
Хоть беги бери билет назад.
Как прожить мне эти две недели?
От отчаянья пошла щекой слеза.
Может новости чего-то на*****ли?
Напишите плиз, кто фильмы видел, -
Нужно ли мне с ленью совладав,
В пляжном и вальяжном виде,
Срочно возвращаться в холода?

Фильм «Вторжение» Федора Бондарчука вышел в прокат 1 января и получил много положительных комментариев со стороны зрителей.Читать рецензию >>

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