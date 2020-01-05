Боевики атаковали военную базу США в Кении

Боевики сомалийской группировки «Аш-Шабаб» (запрещена России) утром понедельник атаковали кенийско-американскую военно-морскую базу в Кении. Перед нападением они отключили подачу электричества

Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на кенийско-американскую военно-морскую базу, сообщает РБК со ссылкой на издание Daily Nation. По информации AFP, попытка проникновения на территорию базы была успешно отражена. В результате нападения загорелись емкости с горючим, расположенные недалеко от ВПП.

По данным пресс-службы Кенийских сил самообороны, инцидент произошел в 5.30 утра по местному времени (совпадает с московским) в округе Ламу на побережье Индийского океана. В результате атаки погибли четверо боевиков, со стороны американских и кенийских военных жертв нет.

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Как сообщил комиссар округа Ирунгу Мачария, у боевиков было тяжелое вооружение. Они пытались прорваться на взлетную полосу, которая примыкает к лагерю Симба — кенийской базе, где дислоцируются и американские военные.

Исламисты прибыли со стороны населенного пункта Хинди, расположенного неподалеку от военной базы. Указывается, что перед нападением они отключили подачу электричества.

«Аш-Шашаб», или Молодежное движение моджахедов, — группа сомалийских исламистов, которые действуют на территории Сомали и Кении. В январе 2019 года боевики совершили нападение на гостиничный комплекс в кенийской столице Найроби после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В результате террористической атаки погибли не менее 14 человек.