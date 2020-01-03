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Иран собрался отомстить США за убийство генерала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: khamenei.ir / CC BY 4.0

Иран пообещал жестко отомстить США за убийство генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде после удара американской ракеты в его машину.

Сулеймани погиб во время ракетного удара США по колонне машин в окрестностях аэропорта Багдада. Операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа, заявил Пентагона.

«По распоряжению президента силы США предприняли решительное действие оборонительного характера, чтобы защитить личный состав США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, внесенных США в список иностранных террористических организаций», — говорится в распространенном Пентагоном документе.

По версии США, Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона, а также «одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое имело место на этой неделе». Как сообщил телеканал Fох Nеws, вооруженные силы США привели в состояние повышенной боеготовности.

«Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников», — пообещал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, объявивший трехдневный траур в связи с гибелью генерала.

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — отметил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи.

Сулеймани было 63 года. Генерал командовал спецподразделением «эль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции, считающейся одной из самых эффективных спецслужб мира, отвечал за военные операции за рубежом. На Западе его многие считали вторым человеком в Иране и организатором проиранской активности в соседних странах. На родине Сулеймани — национальный герой, о котором снимают документальные и художественные фильмы, пишут песни и кому посвящают достижения.

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