Томские ученые вживят себе под кожу микрочипы

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) намерены вживить себе под кожу микрочипы. С их помощью можно будет подтвердить личность и использовать устройство вместо банковской карты, сообщил советник ректора ТГУ Константин Беляков.

Сейчас сотрудники лаборатории настраивают систему для работы с вживляемыми под кожу микрочипами. Их намерены имплантировать себе девять сотрудников лаборатории и советник ректора ТГУ Константин Беляков.



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Микрочипы изготовлены московской компанией «Микрон» и уже находятся у испытателей. Но для их внедрения необходимо получить результаты медицинских экспертиз. Чипы находится в специальном шприце, пишет ТАСС со ссылкой на Белякова.

Советник ректора пока не решился на эксперимент. Проблема не только в отсутствии медицинских показаний, но и в нехватке инфраструктуры для использования чипа. Микрочип должен взаимодействовать с системой безопасности с искусственным интеллектом. Но она пока есть только в 12 корпусе вуза.

«Также я могу при помощи чипа завести свою машину, и использовать его в качестве банковской карты, однако пока необходимости введения чипа нет», — пояснил Беляков. Он добавил, что рассчитывает вживить микрочип, когда появится больше возможностей для его использования.