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Первая быстрая зарядка для электрокаров появилась в Новосибирске

Автор:
Елизавета Разумникова, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Зарядная станция для электромобилей с мощностью тока 50 киловатт-час заработала в Новосибирске. Такая быстрая зарядка — скорее всего, единственная в России, сообщил заместитель генерального директора — технический директор компании «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин.

Обычно в России, по данным Михайлишина, устанавливают зарядные станции с мощностью 22 киловатт-час.

«Силовая установка электрокара на постоянном токе, и в автомобиле установлен инвертор — преобразователь переменного тока в постоянный, и все они оснащены комбинированными типами заправки. то есть можно зарядиться дома, но это будет очень длительно — часов 8-10. В быстрой заправке уже встроен инвертор, и он на постоянном токе заряжает установку. Время заряда от 20 до 80% составит 18-20 минут», — объяснил Михайлишин принцип работы быстрой зарядки.

Первая в Новосибирске зарядка для электромобилей заработала в ноябре. По словам представителя компании, в день ей пользуются 7-15 раз.

В планах компании открыть 20 заправок в городе, в первую очередь на парковках торговых центров.

Как работает заправка

Первая уличная электрозаправка установлена в центре города, на Орджоникидзе, 32. Электрическая «колонка» отмечена специальным знаком.

Устройство поддерживает три разных разъема — в зависимости от модели машины. Одновременно могут заряжаться два транспортных средства.

После подсоединения разъема следует выбрать его тип и нажать кнопку зарядки. На табло бегут минуты и киловатты.

В тестовом режиме станция работает бесплатно, с нового года оплата будет взиматься. Представитель «Новосибирскэнергосбыта» не смог назвать стоимость киловатт-часа, но заверил, что это будет дешевле, чем заправляться бензином. Например, медленные заправки в Калининградской области стоят 15 рублей за киловатт-час.

Предполагается, что оплата будет взиматься через приложение «Энергосбыта» «Платосфера».

Выгоден ли электромобиль

Владелец Nissan Leaf Данила считает, что обслуживание электромобиля в 10 раз выгоднее, чем бензинового. Он приобрел машину в мае, заряжает ее дома. По его подсчетам, счет за электричество в месяц вырос на 600-700 рублей. На бензин он тратил порядка 7 тысяч.

На вторичном рынке этот японский электрокар стоит в районе 600 тысяч рублей. В России таким типом машин можно пользоваться только в городах — заряда хватает в среднем на 100 километров.

«Летом проезжаю 120 километров на одном заряде. Зимой — 60-80, пробег снижается, поскольку работает печка», — отметил хозяин.

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По его словам, электромобиль удобен, его не надо прогревать, он поедет в любой мороз, нет периодической замены масла, свечей, ходовая требует ремонта, как на обычном авто.

«Самая важная точка — аккумулятор, надо, чтобы он был в хорошем настроении. Лучше взять немного битую машину, но с хорошим аккумулятором», — посоветовал владелец электрокара.

Точных данных о количестве электромобилей в Новосибирске нет. Предположительно, их около 300 штук.

Новосибирск #Авторынок #Транспорт и дороги
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Иркут 69

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great_america

В российскую медицину лучше бы вложили.

-Керя-

Не ту страну назвали Гондурасом...

Anatoliy5412

И так самые здоровые. Вон уже пенсию в 70 просят

лачинов

Да ладно. Только вчера новость повесили о вложении российских денежек в американские бумажки. Ну не будет...