Зеленского на украинском ТВ назвали «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель и журналист Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи», а также «врагом государства».

«Он (Зеленский) — концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», — приводит РИА Новости слова Дроздова, которыми он прокомментировал новогоднее обращение Зеленского к нации.

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Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе выступления глава государства несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки.

Дроздов уже не раз делал резонансные заявления. В частности, он признался, что считает украинцев «нацией болванов», сравнил жителей Донбасса с животными, назвал русскоязычное население страны «залогом войны» и подчеркнул, что такие люди «должны исчезнуть как вид».