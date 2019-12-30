Российским гражданским самолетам придумают одно название

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать для создания линейки с единым названием, сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, подобная практика ребрендинга принята на рынке гражданской авиации. Многие компании, занимающиеся созданием самолетов, пришли именно к такой модели.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — сказал Слюсарь в интервью РИА Новости.

Речь идет о формировании Дивизиона гражданской авиации из таких игроков, как «Иркут», который реализует программу МС-21, и «Гражданские самолеты Сухого» — производитель SSJ100.

Целесообразность идеи, по мнению Слюсаря, заключается в том, что все инвестиции будут идти в один бренд, а не рассеиваться по нескольким направлениям. Окончательного решения о переименовании гражданских самолетов пока нет, но дискуссия продолжается, добавил глава ОАК.