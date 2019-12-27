Морозы до -47 ударят в последние выходные года в Восточной Сибири

Морозы на ближайших выходных не отступят от Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Температура ночью по северным районам опустится ниже -45 градусов, днем в большинстве районов до -30, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В Бурятии в субботу местами небольшой снег, в воскресенье преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -32… -37, местами -42… -47 градусов, по Прибайкалью и южным районам -22… -27. Днем -18… -23, местами -27… -32, по северным районам до -38 градусов.

По Забайкальскому краю местами небольшой снег. Ветер западный с порывами до восьми метров секунду. Температура ночью -31… -36, по северным и восточным районам -40… -45, по южной половине местами -25… -30 градусов. Днем -20… -25, по северным районам -27… -32, по южной половине края -15… -20 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -38… -43, местами -32… -37 градусов. Днем -24… -29, в пониженных формах рельефа -34… -39, в западных районах местами до -19 градусов, сообщили иркутские синоптики.